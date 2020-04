Lojas Renner desmente encerramento das atividades em Botucatu; fechamento é provisório devido à Covid-19

Informações apresentadas são incompletas e não ressaltam que a varejista apenas atenderia às recomendações de quarentena

por Flávio Fogueral

Uma das principais redes de vestuário do Brasil, as Lojas Renner desmentiu que esteja encerrando de forma definitiva todas as operações no Brasil, Argentina e Uruguai. A empresa possui uma filial no Shopping Botucatu. A informação foi fortemente veiculada por diversos sites de notícias brasileiros.

Segundo consta em diversos sites com informações obtidas a partir de reportagem da revista Época Negócios, de 19 de março, a empresa encerraria suas atividades por tempo indeterminado. No entanto, as informações apresentadas são incompletas e não ressaltam que a varejista apenas atenderia às recomendações de quarentena, estabelecidas por diversos governos estaduais onde opera.

Segundo comunicado oficial da empresa, “a decisão tem o objetivo de priorizar a saúde de colaboradores, clientes, fornecedores e comunidades para evitar o avanço do coronavírus (Covid-19). As equipes administrativas estão, em quase sua totalidade, atuando em regime de home office. Os centros de distribuição e as centrais de atendimento funcionarão com equipe reduzida, seguindo as medidas de segurança a fim de preservar a saúde e o bem-estar de todos”.

A varejista também desmente qualquer demissão por justa causa que venha a ocorrer no período de pandemia. “Para os colaboradores que trabalham em loja, a Lojas Renner deu a orientação de compensar horas ou concedeu férias. Os times administrativos estão, em quase sua totalidade, atuando em regime de home office. Os centros de distribuição e as centrais de atendimento funcionam com quadro reduzido, seguindo todas as medidas de segurança e higiene.”, frisa o comunicado.

Ainda consta que as operações da rede seguem com o comércio online, com frete grátis está disponível para todo Brasil por este período, e o prazo de troca foi estendido para 90 dias após a compra.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Atua por meio da Renner, que tem moda em diferentes estilos; da Camicado, empresa do segmento de casa e decoração; da Youcom, especializada em moda jovem; e da ASHUA Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 46 a 54. Atualmente, conta com cerca de 600 lojas em operação, considerando todos os seus formatos. A companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia o negócio de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros.