São Manuel chega a 5 casos positivos de Covid-19

O isolamento social no Município continua até segunda ordem

da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde comunica que nesta segunda-feira, 20, o quadro do coronavirus no Município sofreu alteração com relação aos 39 casos suspeitos notificados (digitados no sistema do Estado) de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, sendo pacientes com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e profissionais de saúde com Síndrome Gripal.

Analisando o quadro dos 39 casos notificados até agora, com a chegada do resultado de novos exames de possíveis suspeitos, temos:

5 casos positivos (sendo 1 óbito, 1 cura e 2 internados no hospital da Unimed em Botucatu e 1 em isolamento domiciliar);

22 casos foram descartados diminuindo para 12 os que estão aguardando resultados de exames, 1 caso encontra-se internado na Unesp, 1 óbito está em investigação e o restante está em isolamento social de 14 dias.

A população que apresenta Síndrome Gripal e não se enquadra para notificação e coleta de exame, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde é acompanhada pela equipe do Coronavírus de São Manuel e orientada quanto ao isolamento social de 14 dias.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde é importante que a população e os trabalhadores que atendem ao público ou que se encontram na área industrial, passem a fazer uso contínuo de MÁSCARAS, quando se deslocarem a procura de serviços essenciais, como idas ao supermercado, farmácia, postos de gasolina, dentro do seu serviço etc. Se utilizando das vias públicas e locais públicos, o uso de máscara será imprescindível para ajudar a proteger as pessoas.

A Administração Municipal, através das Diretorias de Saúde e Segurança Pública e Trânsito vêm fazendo monitoramento da locomoção de pessoas nas vias públicas do Município, utilizando-se de drone e ainda as câmeras de segurança da GCM, instaladas em vários pontos da cidade, a fim de evitar a concentração de aglomerações, onde tanto a GCM, quanto a Polícia Militar, poderão atuar, no sentido do cumprimento do Decreto Estadual.

O isolamento social no Município continua até segunda ordem, o mesmo acontecendo com as medidas contidas no Decreto Estadual que foi estendido até o dia 10 de maio pelo governador João Dória.

O prefeito Ricardo Salaro tinha a intenção de flexibilizar o funcionamento de algumas atividades do comércio local e enviou ao Ministério Público uma consulta nesta segunda-feira, relatando a situação da pandemia na cidade, todas as providências tomadas e a estrutura de saúde montada para os casos suspeitos e confirmados e aguarda a resposta para editar o novo Decreto Municipal, que passará a ter validade a partir do próximo dia 23, na quarta-feira.