Anhembi tem o 1º caso confirmado de Covid-19

Anhembi ainda conta com um caso suspeito, aguardando resultado do exame

Do Leia Notícias

A Prefeitura de Anhembi divulgou nesta quarta-feira, dia 22 de abril, o primeiro caso confirmado de Covid-19 de um morador da Cidade.

Segundo nota da Prefeitura, “o caso encontra-se em isolamento domiciliar seguindo todas as recomendações e sendo acompanhados pela equipe de Saúde”.

Anhembi ainda conta com um caso suspeito, aguardando resultado do exame, três casos descartados e 5 notificados – casos suspeitos que foram informados ao Ministério da Saúde.

“Pedimos encarecidamente que redobrem os cuidados, sigam as orientações dos especialistas. Mantenham-se em casa, principalmente se você tem mais de 60 anos ou comorbidades; Saia na rua apenas para situações necessárias, mantenha distância de aproximadamente dois metros das pessoas e procure nossas unidades de saúde. Nosso regime de quarentena continua acompanhando o decreto Estadual. Portanto, se você é comerciante, mantenha as portas fechadas exceto serviços essenciais como mercados, farmácias e alguns outros.Todo cuidado é pouco! Cremos e torcemos que tudo isso logo passará com o esforço de cada um de nós! Colabore! Sua saúde em primeiro lugar!” destaca a nota da Prefeitura de Anhembi.