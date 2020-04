Motociclista cai em cratera formada em ponte destruída após chuva de fevereiro

Prefeitura iniciará a reconstrução a partir da próxima semana e reforçará sinalização

Por Flávio Fogueral

Destruída pela chuva de 10 de fevereiro, a ponte antes existente na estrada Domingos Papa, que dá acesso ao Distrito Industrial 3, tem motivado transtornos e reclamações de moradores e produtores rurais.

Com a estrutura complemente arrasada pelas águas, muitos moradores têm utilizado desvios, o que tem dificultado o escoamento de produção e mesmo conexão com outras regiões do município. No local onde antes estava a cabeceira da ponte, uma cratera foi formada. Não há qualquer tipo de sinalização de alerta a quem trafega pelo local.

E foi esta falta de aviso visível que fez com que por volta das 7 horas de domingo, 19 de abril, um motociclista (identidade preservada) sofresse acidente no local. Segundo os moradores, a pessoa ficou desacordada por um período e acordou quando percebeu a água entrando pelo capacete. Teve ferimentos leves, com cortes no pulso e luxações.

Conforme reclamam os populares este foi o primeiro acidente ocorrido no local. Mas relatam que já presenciaram outros motoristas tendo que frear de maneira brusca para evitar a queda. Devido ao acidente, moradores com iniciativa própria, colocaram fitas e avisos sobre a queda da ponte.