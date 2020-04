Museu abre exposição virtual sobre o centenário de Botucatu

A exposição virtual faz alusão ao mês de aniversário do Município que em 2020 completa 165 anos

Da Redação

Mesmo sem poder abrir suas portas para a visita de amantes da cultura e da história botucatuenses, o Museu Histórico e Pedagógico “Francisco Blasi”, em Botucatu, tem mostrado ao público parte de suas riquezas.

O MuHP está disponibilizando em suas páginas do Facebook e do Instagram 80 fotos do Centenário e Botucatu. A exposição virtual faz alusão ao mês de aniversário do Município que em 2020 completa 165 anos.

“Essas imagens fazem parte do acervo do MuHP a partir de doação da população. Ele é composto de fotos de sessões solenes, discursos de autoridades locais e convidadas da época, desfiles pela Rua Amando de Barros, eventos esportivos, culturais, dentre muitos outros. É um rico conteúdo que pode ser acessado sem que a população saia de casa. Agradeço a nossa equipe que, mesmo em esquema de teletrabalho, tem nos ajudado a inovar e oferecer bons conteúdos a população”, afirma Leandro Dal Farra, administrador do MuHP.

Para conhecer as imagens que retrataram a história de Botucatu, especialmente no ano de seu centenário, 1955, basta acessar as paginas do Museu no Facebook e no Instagram.

Serviço:

MuHP – Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi

Espaço Cultural de Botucatu (Iglus)

Avenida Dom Lúcio, 755 – Centro

(14) 3882-0133 / 3882-1489