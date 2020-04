Vereador pede para que forças de segurança verifiquem aglomeração de turistas na prainha do Alvorada da Barra Bonita

O documento foi encaminhado ao comandante da Guarda Civil Municipal

da Redação

Seguindo com o foco de suas ações como legislador no auxílio da proliferação do novo Coronavírus, o vice-presidente da Câmara Municipal de Botucatu, vereador Cula [SEM PARTIDO] encaminhou um documento onde pede auxílio da Guarda Civil Municipal fiscalização a fim de intensificar o isolamento social.

De acordo com a solicitação, durante os finais de semana é registrada uma considerável aglomeração de pessoas na região conhecida como prainha no bairro Alvorada da Barra Bonita, que fica nas margens da represa do Rio Tietê, inclusive com diversos veículos de outras cidades da região, prejudicando assim as recomendações de isolamento social.

O documento foi encaminhado ao comandante da Guarda Civil Municipal para que o mesmo determine que uma viatura passe pelo local aos finais de semana, orientando a população.