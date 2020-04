Botucatu chega a 47 casos positivos de Covid-19; curados são 17

Alta nos números deve-se aos testes realizados frente à comunidade, que ocorre desde a última semana

por Flávio Fogueral

Com a divulgação do boletim epidemiológico desta quinta-feira, 23 de abril, por parte do secretário municipal de Saúde, André Spadaro, Botucatu confirma 47 casos positivos de Covid-19, doença respiratória aguda causada por coronavírus.

A alta nos números deve-se aos testes realizados frente à comunidade, que ocorre desde a última semana. Foram 130 exames, sendo que em 51 pessoas a presença da doença foi descartada. No entanto, mais sete botucatuenses foram confirmados com a doença na noite de quarta-feira, 22 de abril. Com isso, são dez confirmações de coronavírus em moradores da Cidade no período de sete dias.

Desta nova leva de pacientes confirmados, seis estão em isolamento residencial, enquanto que um apresentou complicações respiratórias e está internado no Hospital das Clínicas.

Até o momento são 31 pacientes internados com suspeitas da doença, sendo vinte no Hospital das Clínicas de Botucatu e onze no Hospital Unimed. Cinco estão em Unidades de Terapia Intensiva.

O município ainda teve dois óbitos decorrentes de Covid-19. São dezessete pessoas curadas.