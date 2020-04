Botucatu: menina de 7 anos fica inconsciente após ser atingida por um Boi na rua

A menina ficou inconsciente e foi resgatada pela equipe do Samu

do Leia Notícias

A Polícia Militar de Botucatu atendeu uma ocorrência de um acidente envolvendo uma menina de 7 anos e um boi, no Recanto Azul, nesta quinta-feira, 23.

De acordo com a PM, a criança estava passeando com o pai pela Rua da Paz, no Recanto Azul, quando o bovino atravessou a rua e atingiu a garota.