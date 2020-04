Botucatu terá mais uma edição gratuita e on-line de cinema neste sábado, 25

Exibição ocorre a partir das 15 horas e exige cadastramento prévio

Da Redação

A quinta edição do Ponto MIS – bate-papo de Cinema, programa que apresenta uma sessão de cinema on-line seguida por conversa ao vivo no canal do MIS no YouTube, traz o longa coreano Em chamas (Beoning, dir. Chang-dong Lee, Coreia do Sul, 2018, 16 anos).

Após a exibição on-line do filme (que acontece às 15 horas deste sábado, 25, mediante inscrição prévia no link , será realizado um bate-papo ao vivo com o público no Canal no YouTube, às 18 horas. A mediação será realizada pelo jornalista e roteirista Raphael Scire, com participação especial de Cássio Starling (crítico, pesquisador e professor de cinema de cinema).

Premiado pela crítica do Festival de Cannes, o filme conta a história do reencontro de Jong-soo com Hae-mi, uma antiga amiga que vivia no mesmo bairro que ele. Com essa aproximação intensa, Hae-mi pede para Jong-soo cuidar de seu gatinho, pois ela tem uma viagem marcada para a África. Na sua volta para casa, Hae-mi apresenta Jong-soo a Ben, um jovem rico e misterioso que conheceu durante a viagem. Ben tem um hobby peculiar que transforma a relação de Hae-mi com Jong-soo. Em chamas é baseado no conto Queimar celeiros, do livro O elefante desaparece, do escritor japonês Haruki Murakami.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Teles, 1738 (Espaço Cultural)

Telefone: 3811-1470 / 3811-1471