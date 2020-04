Coronavírus: institutos federais ajudam no combate a pandemia

Ações visam contribuir no enfrentamento ao vírus

da Agência Educa Mais Brasil

Quanto mais ajuda, melhor. Essa é a visão de diversas instituições federais espalhadas pelo país no que diz respeito ao enfrentamento da Covid-19, o novo coronavírus. Mesmo com o ano letivo paralisado, muito vem sendo feito pelos institutos na produção de equipamentos de proteção individual e álcool em gel.

Segundo dados do Ministério da Educação, duas em casa três instituições federais estão implementando ações que contribuam para o enfrentamento da Covid-19. Em média, 1,2 mil ações estão sendo realizadas por 110 universidades, institutos federais e centros de ensino. As atividades beneficiam mais de 70 milhões de pessoas.

Os institutos também têm feito exames para detectar o coronavírus, assim como, têm atuado na construção de equipamentos hospitalares, como os respiradores, essenciais no tratamento de pacientes mais graves. No portal produzido pelo MEC, é possível encontrar a instituição, estudantes, professores, técnicos e demais profissionais envolvidos nos projetos.

O Ministério da Educação criou um portal para monitorar o funcionamento e as ações das instituições federais. Todas as informações são atualizadas na plataforma disponibilizada pelo MEC. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Além dos equipamentos, mais de 70 instituições estão dedicando tempo para:

– Fornecer capacitação profissional;

– Realizar teleatendimento para esclarecer as dúvidas da população;

– Distribuir alimentos;

– Produzir materiais de limpeza.

– Produzir materiais educativos;

– Promover aconselhamento e apoio psicológico;

– Assessorar secretariais estaduais e municipais de saúde;