Decisão sobre continuidade do concurso da Prefeitura deve ocorrer até a próxima semana

Imbróglio sobre a realização ocorre devido à quarentena decorrente da pandemia de covid-19

por Flávio Fogueral

Anunciado em março, o concurso para o provimento de mais de 50 cargos na Prefeitura de Botucatu deve ter uma decisão sobre prosseguimento ou adiamento de sua realização até a próxima semana. A informação foi dada na manhã desta quinta-feira, 23 de abril, pelo prefeito Mário Pardini.

Durante entrevista à Rádio Clube FM, o chefe do Executivo municipal frisou que as decisões sobre o concurso são analisadas pelas equipes responsáveis da organização. “Vamos tomar a decisão no máximo ate a próxima semana e anunciar a todos o que for melhor aos candidatos”, frisou o prefeito.

As inscrições terminam no dia 26 de abril e as provas estão previamente agendadas para 17 de maio. O imbróglio sobre a realização ocorre devido à quarentena decorrente da pandemia de covid-19.