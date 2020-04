Isolamento social em Botucatu cai a 47%, menor índice desde o início da quarentena

O número representa queda de 10% em menos de 24 horas

Por Flávio Fogueral

Botucatu chegou a um dos níveis mais baixos de isolamento social, medida recomendada pelas autoridades para conter a propagação da Covid-19 na população. Segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do governo paulista, a Cidade chegou a 47% da população nesta quinta-feira, 22 de abril. O número representa queda de 10% em menos de 24 horas.

Ou seja, 68 mil botucatuenses respeitaram a quarentena sem apresentar mobilidade prolongada e distante dos locais de residência. O cálculo foi feito tendo base a projeção populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta Botucatu com 146 mil habitantes.

Este é o nível mais baixo desde o estabelecimento das medidas restritivas por parte dos governos estadual e municipal. Em Botucatu, por exemplo, decreto suspendeu o funcionamento do comércio e atividades consideradas não essenciais desde 23 de março. No dia 20 daquele mês, o isolamento social foi de 43%, subindo gradativamente ao longo das semanas. Chegou a 49% em 17 de abril e teve como pico, 61% da população dois dias depois.

O sistema de monitoramento estadual avalia o deslocamento das pessoas com seus telefones celulares. Os dados são obtidos junto às principais operadoras e, segundo o governo paulista, são analisadas de forma anônima e “sem desrespeitar a privacidade de cada usuário”

O isolamento social é amplamente recomendado por especialistas da área da medicina e adotado pelas autoridades como forma de se evitar a propagação do vírus SARS-Cov2, agente causador da doença respiratória aguda que, em Botucatu, possui 40 casos confirmados e dois óbitos. Os números da doença mantêm-se estáveis nos últimos dias sendo este fator atribuído às medidas restritivas.

Devido a esse fator, o Poder Público tem discutido a possibilidade de flexibilizar as medidas restritivas, principalmente quanto ao comércio varejista. De 1º a 11 de maio, lojas até 750 m² de área poderão funcionar com restrições de acesso ao público e atender no sistema de drive-thru.