Pardini lidera avaliação entre prefeitos em site de votação popular

Pardini conta com uma média de 4,5 estrelas (de um total de cinco estrelas)

do Leia Notícias

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, está em primeiro lugar no Estado de São Paulo entre todos os prefeitos avaliados, no site prefeitos.org, que é aberto a avaliação popular.

Com cerca de 800 avaliações, Pardini conta com uma média de 4,5 estrelas (de um total de cinco estrelas). No Estado de SP, além dele, os prefeitos: Gaspar (Indaiatuba), Rodrigo Ashiuchi (Suzano), Sílvio Buchera (Pradópolis), Frederico (Itaoca) e Lê (Tupi Paulista), também estão com 4,5 estrelas, mas todos tiveram menos votos de avaliação.