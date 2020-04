Unesp é destaque em ranking global que mede impacto social

Ranking leva em conta a conexão e o alinhamento das universidades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáve

Da Redação

Em sua segunda edição, o levantamento THE Impact Ranking classificou a Universidade Estadual Paulista como uma das melhores instituições de ensino do Brasil em termos de impacto social, listando a Unesp na faixa entre a 101ª e a 200ª colocação mundial, entre 766 instituições avaliadas neste ano.

O Times Higher Education (THE) Impact é um ranking internacional que leva em conta a conexão e o alinhamento das universidades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Produzido pelo mesmo grupo britânico que faz um dos mais conceituados rankings internacionais de universidades (THE World University), o THE Impact Ranking foi criado em 2019 – no ano passado, a Unesp não participou.

Para entrarem nesse ranking de impacto social, as instituições precisam enviar dados que comprovem o alinhamento a pelo menos três ODS e obrigatoriamente com o ODS 17. A Unesp enviou dados do ODS 17 (“Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável”) e foi avaliada em sete outros ODS, para os quais submeteu dados e obteve score de 78,5 pontos (máximo de 100).

Desempenho

No THE Impact Ranking 2020, a Unesp teve bom desempenho nos objetivos “Erradicação da Pobreza”, “Saúde e Bem-Estar”, “Igualdade de Gênero” e “Trabalho Decente e Crescimento Econômico” e ficou acima da média das demais universidades avaliadas nos ODS “Fome Zero e Agricultura Sustentável”, “Educação de Qualidade” e “Indústria, Inovação e Infraestrutura”.

Na visão da Comissão de Avaliação Institucional dos Rankings da Unesp, a extensão universitária em todas as modalidades (programas, projetos, assistências, prestações de serviços, cursos e eventos de extensão), as pesquisas voltadas aos temas do desenvolvimento sustentável, especialmente em colaboração internacional e a interação com o setor público e privado foram fundamentais para que a Unesp pudesse gerar os dados submetidos ao levantamento e contribuíram para o bom posicionamento da universidade na classificação.

A comissão destaca ainda o Projeto Capes PrInt Unesp, elaborado com base nos ODS, as políticas de ações afirmativas e de Permanência Estudantil, o Programa Educando para a Diversidade e o ecossistema de inovação criado em torno da Agência Unesp de Inovação (AUIN).

“O ranking mostra o destaque da Unesp na pesquisa com parceiras internacionais voltada aos grandes desafios globais colocados pelos ODS, com destaque ao Capes PrInt Unesp”, salienta a professora Cleópatra Planeta, presidente da Comissão de Avaliação Institucional dos Rankings da Unesp e pró-reitora de Extensão Universitária e Cultura.

Utilizados como base para o THE Impact Ranking, os ODS da Agenda 2030 da ONU, por definição, equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. De 2019 para 2020, o ranking teve um acréscimo de 66% no número de universidades participantes, saltando de 462 para 766 instituições avaliadas.