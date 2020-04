Avaré: “postão” da Rua Acre amplia horário de atendimento a pacientes com falta de ar

Da Redação

Reaberto para atender especificamente pacientes com síndrome respiratória, o Centro de Saúde I, popularmente conhecido como Postão da Rua Acre, vai funcionar até 22 horas a partir de segunda-feira, 27 de abril.

A ampliação do horário foi determinada pela Secretaria Municipal da Saúde. A medida se soma a outras adotadas pela administração municipal no combate à pandemia do coronavírus.

A falta de ar é um dos principais sintomas dos casos graves de Covid-19. O expediente da unidade reativada no último dia 16 estava previsto originalmente para terminar às 17 horas.

Novo horário de funcionamento

O Postão da Rua Acre agora vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas. A entrada é pela Rua São Paulo. O secretário Roslindo Machado afirma que o objetivo é facilitar o acesso da população na busca por atendimento.

A unidade foi recentemente reformada e aguarda reinauguração. A pasta ressalta, porém, que o funcionamento nesse momento será específico para os casos citados.