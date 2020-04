Fernando Cury se diz favorável à proposta de redução salarial de deputados paulistas na pandemia

Economia prevista com a iniciativa é de R$ 320 milhões ao longo do ano de 2020

Da Redação

Na manhã de 22 de abril, a Assembleia Legislativa de São Paulo anunciou um pacote de medidas que preveem um corte orçamentário significativo, visando contribuir de maneira efetiva nesse momento de crise enfrentado em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O PR – Projeto de Resolução foi proposto pela Mesa Diretora e deverá ser seguido pelos deputados estaduais, a partir de sua apreciação e votação em plenário.

“Como líder do meu partido, o Cidadania, fui favorável desde o início a essas medidas e sempre demonstrei total apoio às discussões, inclusive participando da elaboração do texto”, afirmou Fernando Cury.

De acordo com o parlamentar, a economia prevista com a iniciativa é de R$ 320 milhões ao longo do ano de 2020.

“Tudo isso equivale a 25% do orçamento total da Assembleia Legislativa, que sai na vanguarda e é a primeira Casa do Parlamento brasileiro a adotar esse tipo de medida, em solidariedade e entendimento de tudo o que vem acontecendo por causa da Covid-19”, acrescentou Cury.

Confira as medidas indicadas no Projeto de Resolução:

– redução de 30% do salário dos deputados estaduais

– redução de 30% das verbas de gabinete

– doação do fundo de despesas em 70%

– redução de 20% do salário dos servidores comissionados

– devolução antecipada de 7% do orçamento

– suspensão de pagamento da licença prêmio em dinheiro

– revisão e enxugamento de contratos