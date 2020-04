Orquestra Sinfônica de Botucatu disponibiliza concertos on-line

A Série “OSMB Digital” é uma alternativa durante a quarentena

Da Redação

A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu preparou um conteúdo especial para todos os que acompanham as apresentações no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”.

A Série “OSMB Digital” é uma alternativa durante a quarentena, disponível a todos que desejarem.

Na próxima terça-feira, 28, às 20 horas, será exibida no canal oficial da Orquestra no YouTube um concerto gravado no dia 16 de junho de 2019. No repertório, grandes obras de compositores botucatuenses, regidas pelo maestro titular Fernando Ortiz de Villate e com a participação de cantores de Botucatu.

O canal da OSMB no YouTube pode ser acessado no link https://www.youtube.com/channel/UCAQkweSudg5ZGkdjrRTmcKA

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Teles, 1738 (Espaço Cultural)

Telefone: 3811-1470 / 3811-1471