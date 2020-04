Bauru registra sétima morte por Covid-19

Até o momento, a cidade contabiliza 86 casos confirmados da doença

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, informa a confirmação do sétimo óbito pelo novo coronavírus no município. A vítima é uma mulher de 72 anos, que apresentou início dos sintomas em 12/04/2020, com febre, dispneia, desconforto respiratório e mal-estar geral.

A paciente tinha doenças cardiovasculares e renal e estava internada em um hospital público da cidade. O óbito ocorreu neste sábado, dia 25, e o resultado foi divulgado hoje pelo Instituto Adolfo Lutz de Bauru.

Até o momento, a cidade contabiliza 86 casos confirmados da doença, sendo 7 óbitos.