Botucatu confirma 50 casos de Covid-19; com 12 casos constatados diretamente na comunidade

Cidade ainda conta com 18 pessoas curadas e dois óbitos decorrentes do coronavírus

Por Flávio Fogueral

Botucatu chegou à marca de cinquenta casos confirmados de Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. A informação consta no boletim emitido na noite de sábado, 25 de abril, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

O aumento deve-se aos resultados obtidos pelos exames realizados diretamente na comunidade. Neste final de semana o município deve superar 200 coletas. Segundo o secretário, foram 24 coletas realizadas no sábado em pessoas que acionaram a Central Coronavírus. Para este domingo (26) serão mais 24 botucatuenses com sintomas de síndrome gripal que terão as amostrar coletadas pelas equipes especializadas.

Em contrapartida, alguns resultados foram divulgados pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu, laboratório credenciado pelo governo estadual para tais exames. Desse total foram constatados mais dois casos positivos de coronavírus, sendo que tais pacientes já foram notificados e recebem assistência médica.

Com isso, desde o início das coletas, já são doze botucatuenses que tiveram constatada a presença do vírus SARS-Cov2. Ao mesmo tempo, 122 exames apontaram como negativos para a doença.

