Concessionária de transporte coletivo distribui máscaras e álcool gel a funcionários

Os acessórios estão disponíveis para retirada na sede da empresa

Da Redação

A Reta Rápido, com o intuito de prevenir a disseminação do coronavírus, cuidar da saúde e bem-estar dos seus funcionários e seguir operando com segurança no transporte coletivo de Botucatu, distribuiu máscaras e álcool gel para todos os colaboradores. Os acessórios estão disponíveis para retirada na sede da empresa.

Além disso, a Reta também realiza a higienização diária de todos os seus carros, interna e externamente.

A iniciativa vai ao encontro das orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate à doença. Além da máscara e do álcool gel, todos são orientados a lavar as mãos com frequência, evitar sair de casa sem necessidade e manter o isolamento social.

CTCB

Seguindo as medidas de combate e prevenção ao coronavírus, o Consórcio do Transporte Coletivo de Botucatu (CTCB) está atendendo o público somente em horários previamente agendados. O Serviço permanecerá de portas fechadas para evitar aglomerações. Para mais informações e agendamento, basta entrar em contato pelo telefone (14) 99905-0576 (das 8h às 18h).