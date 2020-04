Licenciamento de veículos ocorre normalmente em São Paulo mesmo com pandemia

O calendário começa em abril para veículo de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque com placa final 1

Da Redação

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa: o serviço de licenciamento de veículos com entrega via Correios está funcionando normalmente, mesmo durante este período de suspensão do atendimento presencial por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O licenciamento via Correios (ou eletrônico) permite ao cidadão realizar o pagamento pelo sistema bancário e receber o documento no endereço cadastrado no Detran.SP. A taxa é de R$ 11,00 (onze reais), por este serviço de entrega. Para pagamentos feitos durante o horário comercial, em até 48 horas a versão digital do licenciamento já estará disponível no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT”.

Quando solicitar

Licenciamento em seu bolso. Baixe em seu celular (CRLVe)

Desde dezembro de 2019, o Detran.SP disponibilizou no Estado o CRLVe, que é uma versão digital (eletrônica) do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com o mesmo valor jurídico do documento impresso e sua obtenção é opcional.

O documento poderá ser obtido no aplicativo “Carteira Digital de Trânsito – CDT” do Denatran disponível para telefone celular com sistema operacional Android e iOS. Nesta ferramenta estarão disponíveis os licenciamentos de 2019 e 2020.

Verifique a disponibilidade do CRLV Digital pelo portal do Detran.SP

Para verificar se o CRLV Digital está disponível para download no aplicativo, consulte o serviço online “Pesquisa de débitos e restrições” no portal do Detran.SP. Veja no campo “Licenciamento digital” a informação sobre a disponibilidade do CRLV Digital no aplicativo.

Instalação do aplicativo

Para obter o CRLV Digital será necessário o cadastro no portal de serviços do Denatran, pois este acesso será solicitado no aplicativo. Na loja de aplicativos procure por “Carteira Digital de Trânsito – CDT”. Após o download do aplicativo, siga as orientações constantes no tutorial do Denatran para incluir o CRLV Digital. Clique aqui para acessar o tutorial.

Dúvidas

Acesse o menu “Veículos” e, em seguida, opção “Licenciamento anual” para todas as informações deste serviço. Se ainda persistir, acesse “Dúvidas Frequentes”, na página inicial do portal, escolha o tema de sua dúvida, preencha o formulário no “Fale com o Detran” – canal de comunicação com tempo médio de atendimento de 1 dia útil.