São Manuel tem cinco casos curados de Covid-19

Da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde comunica que nesta sexta-feira, 24, que o quadro do coronavirus no Município registrou 48 casos suspeitos notificados (digitados no sistema do Estado) de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, sendo pacientes com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e profissionais de saúde com Síndrome Gripal.

A situação dos 48 casos Notificados hoje se apresenta distribuída da seguinte forma:

6 casos positivos (sendo 1 óbito, duas altas hospitalares no dia de hoje que estavam no hospital em Botucatu, totalizando 5 curados);

Outra notícia, além dos casos com alta hospitalar foi que subiu para 31 os casos descartados e 11 estão aguardando resultados de exames, sendo que 10 pessoas estão em tratamento (isolamento ou internados em observação) e 1 óbito está em investigação.

A população que apresenta Síndrome Gripal e não se enquadra para notificação e coleta de exame, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde é acompanhada pela equipe do Coronavírus de São Manuel e orientada quanto ao isolamento social de 14 dias.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde é importante que a população e os trabalhadores que atendem ao público ou que se encontram na área industrial, passem a fazer uso contínuo de MÁSCARAS, quando se deslocarem a procura de serviços essenciais, como idas ao supermercado, farmácia, postos de gasolina, dentro do seu serviço etc. Se utilizando das vias públicas e locais públicos, o uso de máscara será imprescindível para ajudar a proteger as pessoas.

O governador João Dória emitiu novo Decreto no dia de hoje recomendando que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades essenciais, observado o uso permanente de máscaras faciais, de uso profissional ou não (NR).

O isolamento social no Município continuará seguindo as medidas contidas no Decreto Estadual que foi estendido até o dia 10 de maio pelo governador do Estado.