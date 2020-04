Ação social possibilitará troca de alimentos por máscaras artesanais em Botucatu

A ação ocorrerá no próximo sábado, 2 de maio, das 13 às 17 horas

Da Redação

Instrumento essencial para a segurança e prevenção das pessoas quanto à covid-19, as máscaras faciais têm sido altamente procuradas no mercado. Uma alternativa tem sido as máscaras em tecido e que podem ser lavadas e reutilizadas.

Para ampliar o acesso da população a estes materiais e, ao mesmo tempo promover a solidariedade, o Grupo de Plantio Direto, vinculado à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp (FCA) de Botucatu, fará uma ação de troca de alimentos por máscaras faciais artesanais reutilizáveis.

A ação ocorrerá no próximo sábado, 2 de maio, das 13 às 17 horas, no largo da Catedral. Poderão ser trocados um litro de óleo (vale uma máscara), um litro de leite (uma máscara), um quilo de feijão (duas máscaras) e cinco quilos de arroz (duas máscaras). Os alimentos serão revertidos a entidades assistenciais e/ou famílias em situação de vulnerabilidade.

Até este domingo, 26 de abril, Botucatu tem 50 casos confirmados de Covid-19, com dois óbitos decorrentes da doença.

Confira a tabela de trocas