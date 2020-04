Botucatuense recebe alta após lutar contra a covid-19

Emocionada, agradeceu toda a equipe médica e fez relato dos dias em que esteve com a doença

Da Redação

A botucatuense Carolina Mello recebeu alta neste domingo, 26 de abril, após dias em tratamento contra a covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. A empresária ficou internada em um hospital particular em Bauru, onde recebeu os cuidados médicos.

Emocionada, agradeceu toda a equipe médica e fez relato dos dias em que esteve com a doença. “Mesmo tendo que terminar o tratamento do pulmão e asma em casa, já me sinto vitoriosa! Obrigada, meu Deus, por ter enviado anjos heróis”, disse a botucatuense em seu perfil no Facebook.

Carol Mello contraiu a doença após a confirmação de seu pai, o advogado Nivaldo Edson de Mello ter sido atingido pela pandemia. Em 15 de abril, Mello veio a falecer em decorrência da doença, após dias de batalha.

“Estamos vivendo um momento grave da história da humanidade. Infelizmente, minha família foi atingida por essa pandemia do coranavírus. Sei que há vários comentários, por isso quero compartilhar minha dor. Perdi um amigo, parceiro e confidente, meu Pai. Quanto orgulho sinto desse grande homem. Quando descobrimos q meu pai foi infectado, o pesadelo começou. A cada dia um de nós adoecia. Eu fui a terceira a adoecer. É desesperador. Indescritível. Mas estamos todos nos recuperando da melhor forma. Mantenhamos a fé em Deus e a solidariedade.

Antes de encerrar, peço que oremos juntos pelo fim da pandemia, pelos doentes e profissionais da saúde”, relatou em seu perfil.