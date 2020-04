Isolamento social em Botucatu subiu para 54% no sábado (25), aponta governo do estado

O número representa um aumento de 4% em relação ao dia anterior

Do Leia Notícias

A taxa de Isolamento Social em Botucatu, durante a pandemia da Covid-19, subiu no sábado, 25, segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo.

Durante todo o dia de ontem, sábado (25), Botucatu contou com 54% da população em isolamento social, medida recomendada pelas autoridades para conter a propagação da Covid-19.

O número representa um aumento de 4% em relação ao dia anterior, sexta-feira (24), quando foi registrado 50% de Isolamento Social. Nos últimos 3 dias, Botucatu a curva de isolamento na Cidade de Botucatu tem sido crescente. Na quarta-feira (22) a taxa foi de 47%, na quinta-feira (23) foi de 48%, na sexta-feira (24) foi de 50%, e no sábado (25), 54%.