Legislação Eleitoral pode impedir doações de vereadores durante a Covid-19

Os vereadores botucatuenses Paulo Renato e Alessandra Lucchesi de Oliveira, além do Prefeito de Itatinga, João Bosco Borges, anunciaram nesta semana que desejam doar parte de seus vencimentos salariais, como agentes públicos, para ações de combate a Covid-19.

Os vereadores Paulo Renato e Alessandra, anunciaram que doariam 30% do salário, e o prefeito de Itatinga, 25% dos seus vencimentos. Entre os eleitores e cidadãos de Botucatu e Itatinga, a medida anunciada foi bem recebida (junto com críticas sobre os “bons salários que vereadores e prefeitos recebem”), mas a decisão pode gerar processo eleitoral e criminal, se houver denúncia de crime comprovada na Justiça Eleitoral.

A Legislação Eleitoral atual procura reduzir a influência financeira, como a compra de votos e assédio financeiro eleitoral, e determina que a iniciativa pode ser interpretada como crime eleitoral.

Segundo a Legislação, nos artigos 41, 73 e 299 (entre outros itens), tais doações podem ser interpretadas como configuração de abuso de conduta, inclusive com a instrução recentemente divulgada, no dia 2 de abril deste ano, pela Procuradoria Regional Eleitoral, se for direcionada individualmente ou for comprovada ação articulada com benefício do candidato nas eleições do ano.

Embora a Legislação e orientações da Justiça Eleitoral determinem as regras considerando casos especiais de Estado de Calamidade Pública, Estado de Emergência, entre outras situações extremas que permitem tais doações, o risco de interpretação de crime eleitoral fez a vereadora Alessandra Lucchesi de Oliveira (PSDB) recuar na decisão até ter mais clareza sobre o risco de estar cometendo irregularidades previstas em lei.