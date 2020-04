Botucatu confirma mais dois pacientes com covid-19, total de casos chega a 52

Até o momento, Botucatu tem dois óbitos confirmados decorrentes de coronavírus

Por Flávio Fogueral

Com a confirmação nesta segunda-feira, 27 de abril, por parte do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) de que dois pacientes internados na unidade testaram positivos para a presença de covid-19, o município chega a 52 casos confirmados da doença.

A atualização dos casos ocorreu por meio do boletim oficial emitido pelo secretário municipal de saúde, André Spadaro. Segundo o gestor, as unidades das redes pública e privada atendem a 32 botucatuenses com suspeitas, sendo 27 no HCFMB e 5 no Hospital Unimed. Desse total, cinco pacientes estão internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Spadaro também ressaltou que 142 testes de pessoas com sintomas de síndrome gripal, realizados diretamente na comunidade apontaram negativos para a presença do SARS-Cov2, vírus da covid-19. No entanto, doze botucatuenses já foram constatados positivos.

