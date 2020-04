Prefeitura de Botucatu pretende distribuir máscaras para toda a população, mas projeto ainda depende de recursos financeiros

Do site Botucatu Online

A Prefeitura de Botucatu analisa a possibilidade de contratar empresas na Cidade para a produção de aproximadamente 150 mil máscaras protetoras, para distribuir à população na retomada gradual do comércio e serviços, fortalecendo barreiras contra a Covid-19 e estimulando o distanciamento social.

O desejo da Administração Municipal é entregar, ao menos, uma máscara para cada cidadão, mas a ideia, neste momento, esbarra na questão financeira. Pardini diz que a intenção é tornar obrigatório o uso de máscaras protetoras enquanto durar a pandemia.

“Estamos tentando levantar todos os recursos financeiros para isso. Temos um bom recurso feito com doações de alguns empresários, que já ajudaram em Fevereiro, e agora eles estão contribuindo para comprarmos um número significativo de máscaras, mas ainda não temos todos os recursos”, afirmou Pardini.

O Prefeito ressalta que as máscaras serão importantes aliadas da saúde na retomada das atividades econômicas nos setores não essenciais, como lojas varejistas e serviços, a partir do próximo dia 1º de maio. “Temos o Decreto que permite a retomada dos setores não essenciais a partir 1º de maio, com atendimento de ‘drive thru’ e limite de metragem quadrada para as lojas, por isso as máscaras serão importantes”, disse.