Residentes da FMVZ colaboram com Hospital das Clínicas durante a pandemia de Covid-19

Médicos veterinários atuam junto ao Núcleo Interno de Regulação (NIR) do Hospital

Da Redação

Os médicos veterinários residentes do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, estão colaborando com as atividades do Núcleo Interno de Regulação (NIR) do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina, com o objetivo de auxiliar na regulação de vagas para pacientes com suspeita de coronavírus.

Dentre as funções exercidas pelos residentes da FMVZ junto ao NIR estão: regulação telefônica de vagas para o Ambulatório de Triagem Especial da Infectologia, acompanhamento da agenda, lançamento de informações em planilha de dados. Também por telefone, os residentes fornecem orientações sobre o uso de máscaras, transporte de pacientes até o ambulatório, isolamento e resultado de exames.

Ao todo são 32 residentes da FMVZ, divididos em quatro equipes, que trabalham no NIR em turnos de 6 horas diárias, 24 horas por dia, todos os dias da semana. As atividades dos residentes da FMVZ são supervisionadas pela coordenadora do Núcleo Interno de Regulação (NIR) HCFMB, Janaína Cristina Santos. “Com a pandemia, a equipe do NIR ficou sobrecarregada em suas diversas funções. A presença dos residentes da FMVZ aliviou essa situação e nos ajudou a operacionalizar melhor nossas funções”, comentou. “Eles são muito prestativos, atuam com muita ética e profissionalismo, têm exatamente o perfil dos profissionais que precisávamos”. Segundo Janaína, os residentes também ajudaram na confecção de equipamentos de proteção individual (EPIs) para uso da equipe do HC.

Parceria

Em março, a Diretoria da FMVZ colocou sua equipe de médicos veterinários residentes à disposição do município para atuarem nas mais diversas frentes de ação de prevenção e controle do Covid-19. A proposta foi prontamente aceita pelo supervisor do HC, Dr. André Balbi, pelo secretário municipal de Saúde, Dr. André Spadaro e pelo prefeito Mario Pardini.

Em ofício assinado conjuntamente pelo prefeito Pardini e pelo secretário Spadaro, as autoridades municipais afirmaram: “Tal parceria é importante para o município, pois temos vários serviços que mantém parceria com a FMVZ, como resgate de animais selvagens, castração e outros atendimentos necessários que contribuem para a melhoria dos serviços de saúde à disposição da população de Botucatu”.

O professor Cassiano Victória, coordenador do Conselho de Residência da FMVZ, ressalta que os médicos veterinários residentes da FMVZ são profissionais de saúde acima de tudo e compõem uma importante categoria de profissionais que podem e têm o dever de atuar em situações de emergência sanitária. “São profissionais com capacidade técnica para contribuir com a prevenção e o controle da pandemia, no diagnóstico molecular e nas ações de educação em saúde, entre outras. Essas ações estão em sintonia com as orientações e determinações do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus e também para manutenção dos programas de residência em Medicina Veterinária. Nossos residentes estão cientes dessa responsabilidade e tem se dedicado intensivamente em desempenhar suas atividades da melhor forma possível e com todo o suporte do Conselho de Residência e da direção da FMVZ”.

Os residentes da FMVZ/Unesp também estão atuando para elucidar dúvidas sobre a relação entre animais, coronavírus e os seres humanos. Os interessados podem ligar no (14) 3880-2600.