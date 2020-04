São Manuel torna obrigatório uso de máscaras de proteção

A Prefeitura Municipal de São Manuel instituiu o uso obrigatório de máscaras no município a partir desta terça-feira, 28. O Decreto nº 3696/2020, que será publicado na edição do Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, 27, declara a obrigatoriedade no uso do equipamento pela população e funcionários no interior dos estabelecimentos de qualquer natureza.

A medida abrange todo estabelecimento que se encontra aberto, com ou sem atendimento presencial ao público, de qualquer natureza, tais como comercial e industrial. O estabelecimento deverá permitir apenas a entrada de pessoas que estiverem utilizando a máscara de proteção.