Sebrae Botucatu lança ação para ajudar empreendedor a enfrentar a crise

Primeiro tema tratado será o “Inovando nas Vendas”, na segunda-feira, dia 27, às 19h30

Da Redação

Inovação nas vendas, proteção do caixa, negociação e crédito são os quatro temas dos novos cursos criados pelo Sebrae-SP para ajudar o empreendedor a enfrentar a crise do coronavírus. A ação denominada Enfrente! está com inscrições gratuitas abertas na região de Botucatu. As capacitações online feitas em parceria com as Associações Comerciais da região e Sincomércio de Botucatu começam nesta segunda-feira, dia 27, e seguem até quinta-feira, dia 30.

O empreendedor pode se inscrever nas quatro capacitações ou apenas no tema de interesse no site bit.ly/botucatuenfrenta. A ação foi formatada exclusivamente para a situação atual.

O empreendedor vai participar de encontros online com um especialista e poderá trocar experiências com outros participantes, além de receber uma mentoria individual. Cada curso tem duas horas de duração.

O primeiro tema tratado será o “Inovando nas Vendas”, na segunda-feira, dia 27, às 19h30. No dia seguinte é a vez do “Protegendo o caixa da sua empresa”, também às 19h30. Na quarta-feira, dia 29, o curso será o “(re)negociando com clientes e fornecedores”, às 19h30. Os interessados sobre o “Crédito certo para sua empresa” podem se inscrever para o encontro online do dia 30, às 10h.