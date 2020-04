Botucatu: taxa de isolamento cai 11% e atinge apenas 49% da população

No domingo (26), a taxa de isolamento na Cidade estava em 60%

Do Leia Notícias

A taxa de isolamento social de Botucatu sofreu uma grande queda nesta segunda-feira (27) e chegou a apenas 49% da população, segundo os dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo. No dia que as autoridades de Saúde confirmaram mais duas mortes de moradores de Botucatu por Covid-19, atingindo agora o número de 4 óbitos pela doença, mais um dado negativo no combate ao novo coronavírus.

No domingo (26), a taxa de isolamento na Cidade estava em 60%, mas nas segundas-feiras, como tem ocorrido ao longo do mês, existe uma grande queda do isolamento, demonstrando que a população respeita a medida, principalmente, aos domingos, mas ao longo da semana, menos de 50% das pessoas seguem as orientações.