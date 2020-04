Botucatu tem mais duas mortes confirmadas por Covid-19

Além destes óbitos, Botucatu tem 52 casos confirmados de coronavírus

Por Flávio Fogueral

Autoridades de Botucatu confirmaram na manhã desta terça-feira, 28 de abril, mais duas mortes por Covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. Os óbitos foram em duas mulheres, sendo uma de 80 anos e outra de 50 anos, ocorrendo na noite de 23 de abril e na manhã de hoje. Ambas estavam internadas no Hospital das Clínicas, unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro óbito foi em uma paciente de 60 anos que estava internada desde 22 de abril na emergência do Pronto Socorro Referenciado do HCFMB , com sintomas de síndrome gripal. Teve os exames colhidos no mesmo dia. No entanto, o quadro clínico apresentou considerável piora, sendo que a mulher veio a óbito no dia seguinte. A morte foi classificada como suspeita, sendo que os resultados positivos pela doença foram confirmados na noite de segunda-feira, 27 de abril.

Já o segundo caso ocorreu na manhã desta terça-feira, 28 de abril, em uma mulher de 50 anos, que estava internada há 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC sob ventilação mecânica. Os exames da mesma já haviam indicado a covid-19.

Além destes óbitos, Botucatu tem 52 casos confirmados de coronavírus.