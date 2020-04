Botucatu: uso de máscaras será obrigatório para compras em supermercados

Algumas empresas deverão restringir ainda mais o acesso de pessoas às lojas

Por Flávio Fogueral

Os supermercados instalados em Botucatu preparam-se para mais medidas de prevenção ao contágio de covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. A partir desta sexta-feira, 1º de maio, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial por parte dos consumidores.

Algumas empresas deverão restringir ainda mais o acesso de pessoas às lojas, sendo que apenas um membro por família poderá realizar as compras. Medida objetiva evitar aglomerações e, com isso, minimizar potenciais riscos de contágio pelo coronavírus. As novas medidas vêm ao encontro da reabertura gradual do comércio, tendo em vista a expiração do decreto 11.975/20 que estabelecia o fechamento das lojas cujas atividades não eram consideradas essenciais.

Antes mesmo destas mudanças, supermercados implantaram medidas pontuais como a ampliação dos horários de atendimento, além de reforçar a higienização no interior das lojas e objetos usados pelos consumidores, como carrinhos e cestas de compras. Em alguns estabelecimentos há ingresso limitado de pessoas e ocorreram demarcações de espaço nos setores a fim de garantir o distanciamento social. Todos os estabelecimentos promovem a medição de temperatura dos clientes antes do acesso aos mesmos.

Pesquisa feita pela Prefeitura de Botucatu em parceria com os supermercados apontou quais horários são críticos quanto a aglomeração de pessoas: das 11 às 13 horas e das 17 às 20 horas, de segunda a sábado. Em contrapartida, os horários cujos movimentos são reduzidos ocorrem, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 e após às 21 horas.

Até a terça-feira, 28 de abril, Botucatu tinha 52 casos confirmados de covid-19, sendo que deste total doze pacientes foram identificados em exames feitos na própria comunidade. Duas pessoas foram a óbito em decorrência do novo coronavírus.