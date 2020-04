Campanha de Vacinação contra a gripe continua em Botucatu

Aqueles que ainda não se vacinaram, devem procurar uma das unidades de Saúde do Município

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou no dia 23 de março de 2020 e Botucatu já vacinou 60,3% das pessoas que compõem os grupos prioritários.

Porém, aqueles que ainda não se vacinaram, devem procurar uma das unidades de Saúde do Município.

O grupo prioritário dessa segunda etapa da Campanha é composto por: Profissionais das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do Sistema Prisional; caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motoristas e cobradores) e portuários; profissionais que atuam nos cemitérios (funcionários das funerárias, neste momento, não estão incluídos); e povos indígenas.

“Lembramos que esta vacina não protege contra o novo coronavírus. Seu objetivo é proteger de forma antecipada a população contra a influenza, pois, além de minimizar o impacto sobre os serviços de saúde, auxilia na exclusão de diagnósticos em virtude da nova doença”, afirma André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.

A vacinação é essencial para prevenir infecções graves, complicações, hospitalizações e mortes decorrentes da gripe. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário. Na primeira etapa, quando foram imunizados idosos e profissionais de saúde, Botucatu superou a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde para idosos.

Doenças crônicas

Estão inclusos no grupo dos portadores de Doenças Crônicas, os portadores de doenças respiratórias crônicas (asma moderada ou grave, fibrose cística, entre outras), doenças cardíacas crônicas (doença cardíaca congênita, hipertensão arterial sistêmica com comorbidades, doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca); doenças renais crônicas (inclusive pacientes submetidos à diálise), portadores de doenças hepáticas (Atresia Biliar, Hepatites Crônicas, Cirrose), doenças neurológicas crônicas (pacientes com AVC prévio, paralisia cerebral, esclerose múltipla, doenças hereditárias e degenerativas e condições similares, com necessidades clínicas especiais), diabetes (diabetes mellitus tipo I e II em uso de medicamentos), imunossupressão (Imunodeficiências congênitas, adquiridas ou induzidas por medicamentos), obesos (obesidade grau III), transplantados (órgãos sólidos, medula óssea), portadores de trissomias (Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Wakany, dentre outras).

As pessoas com doenças crônicas terão acesso à vacinação contra a influenza nessa Campanha de 2020 mediante as seguintes comprovações:

– Prescrição médica;

– Receita atualizada de medicamento;

– Anotação em prontuário das unidades de saúde;

– Cadastro em programas de controle de doenças crônicas;

– Comprovante de vacinação para influenza em anos anteriores;

– Caderneta de vacinação com registro da vacina de influenza em anos anteriores.