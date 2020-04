Prefeitura de Botucatu prorroga vencimento da segunda parcela do IPTU

A decisão se dá em decorrência dos efeitos da doença Covid-19

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu informa que a segunda parcela do Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU 2020, terá seu vencimento prorrogado para o dia 29 de maio. A decisão se dá em decorrência dos efeitos da doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, na economia.

No fim do mês de março, a Prefeitura já havia prorrogado o vencimento da parcela única e da primeira parcela do Imposto, que venceria em 30 de março, para o próximo dia 30 de abril. Este prazo está mantido.

Os que optarem pelo pagamento integral à vista do IPTU terão 5% de desconto. O proprietário que, por algum motivo, não recebeu o boleto ou perdeu o mesmo, pode imprimir a 2ª via do Imposto no site da Prefeitura (www.botucatu.sp.gov.br – na aba Tributos).

Mais informações:

Seção de Tributos Imobiliários

Telefone (14) 3811-1441

E-mail: tributos@botucatu.sp.gov.br