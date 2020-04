Botucatu confirma mais 10 casos de Covi-19 em 24 horas

O número subiu de 53, de ontem, para 63 hoje

Do Leia Notícias

O Secretário de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, informou nesta quarta-feira, 29, que a Cidade teve um aumento considerável de casos positivos de Covid-19 entre os moradores de Botucatu. O número subiu de 53, de ontem, para 63 hoje. Foram 10 casos confirmados nas últimas 24 horas.

Segundo o Secretário, os hospitais de Botucatu contam com 44 pacientes internados, entre casos suspeitos e confirmados. São 33 no Hospital das Clínicas (5 na UTI) e 11 no Hospital da Unimed (1 na UTI).