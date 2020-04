Botucatu: isolamento social segue baixo; taxa foi de 50% na terça-feira (28)

Na terça-feira (28), a taxa subiu apenas 1% em relação a segunda-feira (27)

Do Leia Notícias

A taxa de isolamento social de Botucatu segue abaixo do aceitável, segundo os dados divulgados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo.

Na terça-feira (28), a taxa subiu apenas 1% em relação a segunda-feira (27) e chegou 50% da população. Nesta terça-feira, assim como na segunda-feira, um grande número de pessoas foi visto em filas nas agências bancárias, para o saque do auxílio emergencial de R$ 600.

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ideal é 70% de isolamento para combater a pandemia do novo coronavírus.

Os dados diários de isolamento, através do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de SP, podem ser consultados no site: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento