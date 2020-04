Máscaras para a população começam a ser distribuídas nesta quinta-feira, 30

Nesta quarta-feira o prefeito discute a obrigatoriedade dos supermercados exigirem de seus clientes o uso de máscaras

A Prefeitura de Botucatu confirmou hoje (29) pela manhã, que nesta quinta-feira e no próximo sábado (2/5/20) serão entregues os 2 primeiros lotes de máscaras que serão distribuídas em pontos estratégicos da cidade para a população.

A empresa que executa os serviços de confecção do material deveria ter entregue o primeiro lote de máscaras nesta quarta-feira e o segundo lote no próximo dia 6 de maio, mas entrou em entendimentos com a administração, oferecendo 70 mil máscaras no próximo sábado.

“A partir da próxima semana passa a ser obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos e em determinados estabelecimentos essenciais, como supermercados, farmácias e por isso ajustamos já a partir dessa quinta-feira a distribuição, de graça, nos pontos de ônibus da Igreja São Benedito, Paratodos e no Camelódromo, além de acessos a supermercados e farmácias”, afirmou o prefeito Mário Pardini.

Nesta quarta-feira o prefeito discute a obrigatoriedade dos supermercados exigirem de seus clientes o uso de máscaras para entrar nos estabelecimentos.

“Além de exigirmos, vamos pedir aos gerentes e proprietários de mercados, supermercados e estabelecimentos similares, que disponibilizem o material para os clientes, sem prejuízo da oferta que possam ter de máscaras em suas lojas”, destacou.

A Prefeitura comprou mais de cem mil máscaras utilizando recursos de doações feitas por empresários de Botucatu. “Pedi autorização para divulgar o nome das empresas e eles entenderam que não haveria necessidade, portanto estou muito agradecido a todos os empresários e diretores de empresas que tem nos ajudado neste momento. A maioria das empresas são as mesmas que nos auxiliar efetivamente desde o temporal do dia 10 de fevereiro”, disse em entrevista na Radio Clube FM.

