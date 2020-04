Unesp de Botucatu lidera o desenvolvimento de nanocorpos contra a Covid-19

Segundo o coordenador da equipe, os ensaios pré-clínicos visando à preparação de protótipos candidatos serão realizados já no primeiro ano do projeto e os ensaios clínicos de segurança e de ajuste de dose ocorrerão no segundo ano da pesquisa.

Ao usar a estratégia de cooperação multidisciplinar e multi-institucional, que mescla capacidades acadêmicas e técnicas de produção industrial, acrescidas da terceirização de algumas etapas do projeto, diminuiremos custos, aumentaremos a reprodutibilidade e a qualidade e ainda conseguiremos desenvolver um protótipo candidato em menos tempo, que atenda às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o início dos ensaios clínicos”, salientou Rui Seabra Ferreira Junior, pesquisador Cevap-Unesp.