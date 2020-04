Bom Prato Botucatu limitará venda de refeições após denúncias de comercialização irregular

A direção da Aelesab OSC, informou através de uma nota que está alinhada às orientações do Governo do Estado, que financia o projeto de alimentação e nutrição popular e implantou normas para evitar as distorções apontadas na revenda de marmitas para o setor de construção civil ou outras formas de atravessadores que possam estar sendo utilizadas.

Agora, excluindo servidores do Hospital das Clinicas e equipes que atuam no enfrentamento da Covid 19 e ONGs que estão auxiliando pessoas necessitadas em entidades e vias públicas, está limitada a venda de apenas 2 marmitas por consumidor.

A gestão do Bom Prato manterá vendas em quantidade maior para pessoas que se apresentem na unidade, devidamente identificadas como sendo de entidades assistenciais, voluntários ou ONGs. “Foram firmadas também parcerias com ONGS da cidade, que compram uma certa quantidade de marmitas, e realizam um trabalho social aos que necessitam”.

A GCM de Botucatu já iniciou procedimentos para tentar identificar quem eram os atravessadores, se agiam isoladamente ou a mando de alguma empresa de construção civil na cidade. Até a denúncia da ouvinte da emissora, a gestão do Bom Prato fazia vendas em quantidade para terceiros, acreditando se tratar de ação voluntária ou auxilio imediato a grupo e pessoas em vulnerabilidade.

Nota de esclarecimento Bom Prato Botucatu

A Aelesab OSC – Programas de Integração e Assistência à Criança e ao Adolescente, responsável pela gestão do Bom Prato Botucatu, em conformidade com as Orientações do Ministério Público Federal e da Secretária do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, informa que o restaurante está realizando todos os dias a entrega de marmitas no almoço e jantar no valor de R$1,00. Sendo 1500 refeições no almoço e 300 no jantar.

Estamos limitando a venda de duas marmitas por pessoa, conforme orientação da Secretária do Estado.