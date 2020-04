Botucatu: Prefeitura adia realização de concurso público

Candidatos que se inscreveram no tempo hábil (26 de abril) permanecerão com as inscrições confirmadas

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu confirmou nesta quinta-feira, 30 de abril, o adiamento do concurso público que visa preencher mais de 60 vagas no funcionalismo municipal. As provas ocorreriam em maio, sendo que as novas datas serão informadas pelo órgão responsável.

Adiamento foi motivado devido às medidas restritivas para minimizar o contágio pela covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus.

Os candidatos que se inscreveram no tempo hábil (26 de abril) permanecerão com as inscrições confirmadas.

O atual concurso foi aberto para as seguintes funções: administrador de museu, agente de combate a endemias, agente comunitário de saúde, agente fiscalizador, analista de procuradoria, analista de projeto de construção,armador, assistente técnico de cultura, assistente técnico de transito, atendente de museu, auditor fiscal da receita municipal, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de coveiro, auxiliar de cultura, auxiliar de enfermagem, auxiliar de topógrafo, bibliotecário, borracheiro, coveiro, contador, cuidador, eletricista semafórico, encanador, fiscal de rendas, fonoaudiólogo, Guarda Civil Feminino, Guarda Civil Masculino, Inspetor de alunos, jardineiro, lavador de veículos, letrista, médico (clínico), médico (ginecologista), médico (pediatra), médico do trabalho, nutricionista, operador de maquinas pesadas, orientador de esportes e recreação, pedreiro, pintor, procurador jurídico, professor de Educação Básica (Educaçao Especial), professor de Educação Básica (1º ao 5º ano), psicólogo, técnico agrícola, técnico de enfermagem, trabalhador braçal, tratorista, veterinário e vigia.