Mulheres profissionais de enfermagem formam grupo mais vulnerável à contaminação pela covid-19

45% dos profissionais de saúde afirmam não ter máscara de proteção fornecida pela unidade onde trabalha

Da Rede Brasil Atual

Resultados preliminares de pesquisa realizada pela Internacional de Serviços Públicos (ISP) indicam que a maioria dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia de coronavírus não está recebendo as condições adequadas para se prevenir do contágio da doença. Além da falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), médicos, pessoal de enfermagem e demais integrantes das equipes de atendimento ainda enfrentam longas jornadas de trabalho e não recebem hospedagem adequada para cumprir o distanciamento devido, expondo também suas famílias ao risco de contaminação.

Com cerca de 2,280 milhões de trabalhadores em todo o Brasil, profissionais de enfermagem são o maior grupo profissional a lidar com a doença. A categoria é composta por 85% de mulheres, e três em cada quatro são técnicos ou auxiliares de enfermagem, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

Em debate realizado pela TVPT, no Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado nesta terça-feira (28), o médico René Mendes, presidente da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Abrastt), destacou que essas mulheres do setor de enfermagem estão submetidas a uma “superposição de riscos”.

“São as mesmas que moram na periferia e têm de tomar duas ou três conduções até chegaram aos hospitais. Na volta para casa, enfrentam ainda dupla ou tripla jornada. São geralmente pobres, (grande parte são) afrodescendentes”, destacou. Não é só a questão da falta de EPIs, que é dramática. Essa é uma expressão da forma como a classe trabalhadora é tratada”, afirma.

Mendes defendeu uma “mudança de referencial” que possibilite a valorização desses profissionais, não apenas durante o combate à pandemia, mas após o retorno à normalidade. Além de melhores salários, ele pregou uma “inversão na pirâmide de prestígio social” para que o trabalho de mulheres como as que compõem a categoria dos enfermeiros receba o devido reconhecimento.

Dados

Segundo o levantamento da ISP, 45% dos profissionais de saúde afirmam não ter máscara de proteção fornecida pela unidade onde trabalha. Dos que receberam, 62% dizem não ter vindo uma quantidade suficiente, sendo obrigados a reutilizar o mesmo equipamento por longos períodos. A maioria (64%) também diz não ter recebido treinamento sobre o uso adequado dos EPIs.

Ampla maioria (93%) afirma reflete a ausência de oferta de hospedagem pelo empregador, seja da rede pública ou privada. Obrigados a retornarem a suas casas, elevam o risco de contaminação dos próprios familiares. Pouco mais de um terço (36%) disse ainda estar trabalhando 12 horas ou mais por dia. Dos pouco mais de 2 mil trabalhadores que responderam à pesquisa, 87% trabalham diretamente na área da saúde, sendo 78% mulheres.

Notificação

A médica Jandira Maciel, professora de Medicina Preventiva e Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), também destacou que o impacto da pandemia sobre as classes sociais e profissionais “não é democrático”.

“Os trabalhadores da enfermagem no Brasil, assim como em países como China e Itália, são a categoria ocupacional mais atingida pela doença e pelos óbitos. Em segundo lugar, vem os médicos, principalmente os intensivistas e anestesistas, aqueles que estão na lida com pacientes graves, com maior carga viral”, afirmou a médica.

Ela cobrou que o Ministério da Saúde passe a considerar que a covid-19, quando detectada em um profissional do setor, passe a ser tratada como uma doença relacionada ao trabalho – ou seja, que a contaminação tenha tido relação com a sua atividade profissional – incluindo a ocupação e o ramo de atividade da pessoa acometida pela doença. Atualmente, o formulário pergunta apenas se a pessoa trabalha no setor de saúde ou segurança.

“No entanto, se observarmos os boletins periódicos divulgados pelo Ministério da Saúde, essas variáveis nem são apresentadas. Podemos ler como a pouca importância sanitária que o MS está dando para a questão do trabalho e da ocupação como elo importantíssimo na manutenção da transmissibilidade dessa gravíssima doença”, criticou.

MP 927

O presidente da CUT-RJ e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS-CUT), Sandro Cezar, reagiu com indignação à Medida Provisória (MP) 927, editada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado, que estabelece que trabalhadores dos setores de saúde e segurança terão que comprovar “nexo causal”, no caso de serem contaminados pelo coronavírus, para que a infecção seja considerada doença ocupacional. Projetos de Lei (PLs) apresentados pelos deputados Benedita da Silva (PT-RJ) e Alexandre Padilha (PT-SP) pretendem corrigir essa e outras “injustiças”.

Cezar destacou a pesquisa da ISF como uma oportunidade para ouvir os trabalhadores da saúde que estão diante do atual desafio. Além das variáveis materiais, relativas aos EPIs, por exemplo, o questionário virtual também aborda questões sobre o sofrimento psíquico a que estão expostos os profissionais.

“Hoje é possível inferir que quase 80% das pessoas que trabalham na saúde são mulheres. Ao fim do dia de trabalho, precisam voltar para a casa, podendo ser agentes de transmissão do vírus. É um fator de desassossego muito grande. Muitas vezes essas mulheres são as únicas mantenedoras dos seus lares. Têm que cuidar da família e do trabalho”.