Pardinho determina obrigatoriedade do uso de máscaras

As máscaras serão destinadas para atender as famílias mais necessitadas de Pardinho

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Pardinho decidiu nesta quarta-feira, 29, emitir mais um decreto durante a pandemia do novo Coronavírus. Será obrigatório no município o uso de máscaras para os servidores públicos municipais e os servidores dos estabelecimentos comerciais que atuam nos chamados setores essenciais.

A medida foi tomada após reunião do Prefeito Dito Rocha com o Presidente da Câmara Municipal, Cristiano Camargo. Executivo e Legislativo já tomaram diversas medidas para o combate ao covid-19. “Essa medida é para aumentar a proteção da população que tem a necessidade de ir até esses locais. Mas refletindo sobre a proteção destes trabalhadores, conversamos para que possamos criar um novo decreto municipal onde toda população tenha que utilizar máscaras para acessar estes estabelecimentos comerciais e setores públicos, protegendo assim também os trabalhadores”, disse Cristiano Camargo, em postagem em sua página no Facebook.

O Prefeito Dito Rocha também assinou uma autorização para compra de materiais que serão utilizados na confecção de máscaras. Isso será feito via Fundo Social de Solidariedade. As máscaras serão destinadas para atender as famílias mais necessitadas de Pardinho.