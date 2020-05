Botucatu: mulher de 30 anos recebe alta após lutar contra o coronavírus

Botucatu possui 71 casos confirmados de covid-19, sendo que oito pessoas morreram em decorrência da doença

Por Flávio Fogueral

Mais uma alta de paciente com covid-19 foi registrada na tarde desta quinta-feira, 30, no Hospital das Clínicas de Botucatu, unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da doença. Trata-se de uma mulher de 30 anos que é moradora do município.

A mulher passará a receber atendimento e acompanhamento em sua residência, por meio de isolamento social nos próximos dias. A assessoria de imprensa do HCFMB não informou identidade e tampouco os dias que a paciente esteve internada e nem se precisou de cuidados adicionais em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com isso, Botucatu chega a 20 casos de pessoas curadas. O município ainda possui 71 casos confirmados de covid-19, sendo que oito pessoas morreram em decorrência da doença.