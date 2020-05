Covid-19: Botucatu deve ultrapassar 400 testes na comunidade

Desse total, 25 casos foram apontados como positivos

Por Flávio Fogueral

O número de testes para a detecção da covid-19 na comunidade deve ultrapassar 400 neste final de semana, informou o secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

Desde que os testes foram iniciados em botucatuenses com sintomas de síndrome gripal, o município promoveu 340 coletas. As análises, a cargo do Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu, apontaram total de 282 casos negativos e 25 positivos.

Uma das pessoas que teve diagnóstico positivo junto a comunidade foi a mulher de 30 anos que teve alta nesta sexta-feira, 1° de maio. Segundo Spadaro, a mesma estava em isolamento social, tendo piora no quadro clínico, necessitando de internação no Hospital das Clínicas.

Botucatu tem 72 casos confirmados de Covid-19, com 20 pessoas curadas e quatro óbitos.