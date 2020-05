Fatecs e Etecs retomam aulas na segunda-feira (4) por meio remoto

As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) iniciaram as atividades letivas no dia 22 de abril

Da Redação

A volta às aulas está programada para segunda-feira (4 de maio) no formato remoto, mas foi precedida por uma longa programação. As Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) iniciaram as atividades letivas no dia 22 de abril, com a proposta de ambientar e integrar professores e alunos.

Eles começaram a acessar a plataforma Microsoft Teams, adotada como ambiente virtual de aprendizagem em todo o Centro Paula Souza (CPS), de forma a se familiarizar com a nova modalidade de ensino, organizar seus e-mails institucionais para entrar no sistema, conhecer os recursos disponíveis. Alguns professores até interagiram informalmente com seus alunos, mas não houve conteúdo didático, nem marcação de presença.

Durante esse período de adaptação, a primeira etapa foi a distribuição do documento Orientações Didático-Pedagógicas: Guia para aulas online nas Fatecs. A Unidade do Ensino Superior de Graduação (Cesu) também ofertou aos gestores, coordenadores e docentes um Plano de Capacitações com formações diárias. A programação incluiu explanações sobre o processo de implantação do Teams e suas ferramentas, informes sobre procedimentos de suporte técnico e compartilhamento de experiências com metodologias ativas aplicadas a aulas online.

Para os alunos, houve capacitações nos dias 29 e 30 de abril, quando os estudantes puderam aprofundar o conhecimento sobre o Teams e tirar dúvidas a respeito de sua vida escolar.

A Cesu também preparou um vídeo em que a coordenadora de projetos da unidade Thais Lari Braga Cilli dá as boas-vindas ao alunos e esclarece as principais questões que podem gerar apreensão neste desafio inédito para toda a comunidade. “Precisamos ter muita solidariedade e paciência para entender que todos nós, tanto docentes, quanto alunos, estamos juntos num momento muito difícil e estamos fazendo o melhor para que tudo corra bem”, diz a educadora.