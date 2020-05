Isolamento social mantém queda em Botucatu; 48% respeitam quarentena

Por Flávio Fogueral

O isolamento social, medida adotada pelas autoridades como forma de coibir o contágio e avanço da covid-19 voltou a cair em Botucatu, segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) do governo do estado. Na quinta-feira, 30 de abril, o índice foi a 48% da população, o equivalente a 70 mil pessoas.

Os índices têm apresentado quedas em Botucatu na última semana. Após atingir 60% em 26 de abril, o isolamento social perdeu adeptos ao decorrer dos dias. Na segunda-feira (27) foi de 49%; sendo que a terça-feira (28) foi a 50%, valores que se mantiveram também na quarta e quinta-feira (29 e 30), voltando a 49%.

Tais indicadores ocorreram antes da análise da reabertura gradual do comércio nesta sexta-feira, 1º de maio. Pela projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Botucatu possui 146 mil habitantes. Cada um por cento representa 1.460 pessoas que deixam o isolamento social, prática recomendada pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde.

Até esta sexta-feira, 1º de maio, o município registrou 71 casos confirmados de covid-19, com 20 pessoas curadas. Ao mesmo tempo, oito botucatuenses foram vítimas fatais da doença.

Sobre o monitoramento

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.