Prefeitura regulamenta uso de máscaras em bancos e supermercados

Decreto também estabelece tabelamento de preços para venda das máscaras em mercados

Da Redação

A partir da próxima segunda-feira, 04 de maio, se tornará obrigatório o uso de máscaras de proteção mecânica para o acesso a bancos e supermercados de Botucatu. A medida fica estabelecida pelo decreto nº 11.974, que estabelece novas medidas de prevenção e combate a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Estes estabelecimentos serão responsáveis pela execução da medida e, em caso de descumprimento, ficarão passíveis de multa e cassação do alvará. A Vigilância Sanitária é quem fará a fiscalização.

Como forma de contribuir para que a população se proteja, a Prefeitura distribuirá inicialmente 80 mil máscaras de tecido (reutilizáveis) de casa em casa em bairros com maior presença de famílias socialmente vulneráveis.

“Continuamos recomendando principalmente o isolamento social e caso as pessoas precisem sair de casa para outros objetivos essenciais, que utilizem também as máscaras, inclusive no transporte coletivo. Vamos continuar cada um fazendo a sua parte, ficando em casa”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Além da distribuição casa a casa, a Prefeitura montará a partir de segunda-feira, 04, 16 pontos de distribuição em frente a supermercados, e outros três nos principais pontos de embarque do transporte coletivo no Centro (Igreja São Benedito, Camelódromo e Paratodos).

O decreto, que já está disponível no Semanário Oficial da Prefeitura de Botucatu, no site www.botucatu.sp.gov.br, também orienta que supermercados comercializem as máscaras de tecido com valor tabelado pela Prefeitura em até R$1,59.