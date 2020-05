AAF reduz valor das mensalidades durante a pandemia

Clube também reduziu o quadro de funcionários para minimizar os custos de manutenção

Por Flávio Fogueral

A Associação Atlética Ferroviária (AAF), que neste domingo, 3 de maio, completa 81 anos de existência, tem enfrentado momentos difíceis. Além da tempestade de fevereiro que devastou parte da estrutura física, a pandemia de covid-19 simplesmente obrigou o clube a fechar as portas temporariamente.

Para amenizar o impacto do coronavírus no rendimento dos associados, a diretoria da AAF decidiu reduzir provisoriamente o valor das mensalidades dos títulos familiar e individual, bem como a isenção das tarifas das escolas esportivas e também da academia. Com isso, a parcela familiar ficará em R$ 120 e o individual, em R$ 75. Normalmente as tarifas vigentes eram de R$ 152 (plano familiar) e R$ 95 (plano individual).

Esta medida valerá até o retorno das atividades do clube, conforme explica o presidente do clube, João Chavari. “Neste mês de abril a diretoria conseguiu equalizar as despesas do clube e repassaremos aos associados. Mesmo o clube estando fechado, temos as nossas despesas fixas a serem pagas e só com o dinheiro da mensalidade é que vamos conseguir pagá-las. Não vamos deixar que essa história de 81 anos termine assim””, informou João Chavari, presidente do clube desde 1º de março.

Segundo o presidente do clube, ainda não há previsão para o retorno das atividades. Neste período, como forma de amenizar os impactos, 40 funcionários tiveram os contratos foram rompidos por 60 dias, tendo embasamento da Medida Provisória 936/20, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Com isso, eles terão a garantia de salário e de emprego por 120 dias. O quadro atual de colaboradores é de 15 pessoas.